Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Sağlık Kurulu Başkanımız Doç. Dr. Ahmet Beşir, futbolcumuz Danylo Sikan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.
Beşir, "Profesyonel futbolcumuz Danylo Sikan, antrenmanda aldığı darbe sonucu sağ diz dış bölgesinde oluşan sinir zedelenmesi nedeniyle tedavi ve bireysel çalışmalarını sürdürmekte olup, Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu'nun 5. haftasında deplasmanda oynayacağımız Fenerbahçe maçı kadrosuna dahil edilmemiştir" dedi.
Kamp kadrosu açıklandı:
Trabzonspor'un Fenerbahçe ile oynayacağı maçın kamp kadrosu belli oldu.