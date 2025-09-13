İSTANBUL 28°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Eylül 2025 Cumartesi / 21 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,397
  • EURO
    48,6344
  • ALTIN
    4845.64
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Trabzonspor duyurdu! Fenerbahçe maçı öncesi sakatlık
Spor

Trabzonspor duyurdu! Fenerbahçe maçı öncesi sakatlık

Trabzonspor, Danylo Sikan'ın sağ diz dış bölgesinde oluşan sinir zedelenmesi nedeniyle Fenerbahçe maçı kadrosuna dahil edilmediğini açıkladı.

Haber Merkezi13 Eylül 2025 Cumartesi 15:30 - Güncelleme:
Trabzonspor duyurdu! Fenerbahçe maçı öncesi sakatlık
ABONE OL
Trabzonspor, antrenmanda aldığı darbe sonucu sağ diz dış bölgesinde sinir zedelenmesi oluşan Danylo Sikan'ın Fenerbahçe maçı kadrosunda yer almayacağını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Sağlık Kurulu Başkanımız Doç. Dr. Ahmet Beşir, futbolcumuz Danylo Sikan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Beşir, "Profesyonel futbolcumuz Danylo Sikan, antrenmanda aldığı darbe sonucu sağ diz dış bölgesinde oluşan sinir zedelenmesi nedeniyle tedavi ve bireysel çalışmalarını sürdürmekte olup, Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu'nun 5. haftasında deplasmanda oynayacağımız Fenerbahçe maçı kadrosuna dahil edilmemiştir" dedi.

Kamp kadrosu açıklandı:

Trabzonspor'un Fenerbahçe ile oynayacağı maçın kamp kadrosu belli oldu.

ÖNERİLEN VİDEO

Gençlik ve özgüven vizyonuyla yeni eğitim yılı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.