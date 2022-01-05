5 Ocak 2022 Çarşamba 16:26 - Güncelleme: 5 Ocak 2022 Çarşamba 17:39

Trabzonspor, Medipol Başakşehir'in yıldızı Edin Visca'nın transferi konusunda görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Edin Visca'nın, Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Anlaşma sonrası Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve futbolcu Edin Visca ortak bir basın toplantısı düzenledi. Üçlünün açıklamaları şöyle:

GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ: TRANSFERDE ABDULLAH AVCI DA ETKİLİ OLDU

"Visca için 2 aydır görüşüyoruz. Bugün transferi noktaladık. Ahmet Başkan'a teşekkür ediyoruz. Abdullah Avcı uzun yıllar Visca ile çalıştı, transferde bu durum da etkili oldu. Edin Visca'ya kulübümüze verdiği emeklerden dolayı teşekkür ediyorum"

AHMET AĞAOĞLU: VİSCA EN ZORLANDIĞIM TRANSFER OLDU

"Bu transferle alakalı çok şey yazıldı çizildi. Şu saat itibarıyla neticelendirdik. Transferde her türlü kolaylığı sağlayan Göksel Gümüşdağ Başkan'a teşekkür ediyorum. Visca, en zorlandığım, en uzun süren transferlerden biriydi. Edin Visca hocamızın çok istediği bir oyuncuydu"

EDİN VİSCA: ÇOK TEKLİF GELDİ AMA BENİ BU KADAR ÇOK İSTEYEN BİR KULÜP OLMADI

"10 seneden sonra çok heyecanlıyım. Göksel Gümüşdağ benim için baba gibi. Ona çok teşekkür ediyorum. Bunca yıldır çok teklif geldi ama bu kadar çok isteyen kulüp olmamıştı. Başkan Ahmet Ağaoğlu'na da çok teşekkür ederim."

BONSERVİSİ 4,3 MİLYON EURO

Trabzonspor, Edin Visca için ödenen bonservisi bedelini KAP'a bildirdi. Yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcu Edin Visca'nın, Kulübümüze transferi konusunda Başakşehir A.Ş. ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Başakşehir A.Ş.'ye sözleşme fesih bedeli olarak, 3 (Üç) taksit halinde toplam 4.300.000.-EUR + KDV ödenecektir."

VISCA İLE 3,5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

Bordo mavili kulüp, Boşnak futbolcuyla 3,5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurarak, anlaşmanın detaylarını da bildirdi. İşte detaylar:

"Şirketimiz ile profesyonel futbolcu Edin Visca arasında 3,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

2021-2022 futbol sezonu için 750.000.-Eur garanti ücret,

2022-2023 futbol sezonu için 1.500.000.-Eur garanti ücret,

2023-2024 futbol sezonu için 1.500.000.-Eur garanti ücret,

2024-2025 futbol sezonu için 1.500.000.-Eur garanti ücret, ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık ücretin %10'u ödenecektir."