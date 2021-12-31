İSTANBUL 10°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Ocak 2022 Cumartesi / 28 CemaziyelEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,2563
  • EURO
    15,1316
  • ALTIN
    779.667
  • BIST100
    1857.65
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Trabzonspor Efecan Karaca için teklifini sundu
Spor

Trabzonspor Efecan Karaca için teklifini sundu

Süper Lig'in ilk yarısında 46 puan toplayarak rekor kıran Trabzonspor, rotasını transfere çevirdi. Bordo-mavililer sakatlıklardan dolayı oluşan eksikleri tamamlamak için yoğun mesai harcıyor. Gervinho'nun yerine Efecan Karaca'yı kadrosuna katmak isteyen Karadeniz ekibi, Alanyaspor'a teklifini yaptı.

Sabah31 Aralık 2021 Cuma 11:26 - Güncelleme: 31 Aralık 2021 Cuma 11:26
ABONE OL

Trabzonspor'da sezonu kapatan Gervinho'nun yerine başlayan arayış sona ermek üzere. Bordo-mavililer uzun zamandır transferine çaba sarfettikleri Efecan Karaca için Aytemiz Alanyaspor'a son teklifini sundu ve beklemeye başladı.

İki taraf arasında yapılan ilk görüşmede Efecan için 1 milyon Euro bonservis bedeli istenmişti. Ancak sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 32 yaşındaki yıldız için takas artı para formülü üzerinde duran Trabzonspor, Yusuf Sarı ve 400 bin Euro önerdi.

Oyuncunun da alacaklarını bırakabileceğini belirtmesi bordo-mavililerin elini güçlendiren bir başka faktör oldu.

Alanyaspor'un da Yusuf Sarı ile görüştüğü ve tarafların anlaşması durumunda transferin gerçekleşebileceği ifade edildi.

İSKENDER GÜNEN'DEN EFECAN YORUMU!

Gervinho'nun sakatlanmasından sonra bir kenar oyuncusuna gereksinim olduğu gerçek. Efecan Karaca sezon başında da Trabzonspor'un gündemine gelen bir isim. Alanyaspor'da takımına en fazla katkı yapan oyuncular arasında yer alıyor. Milli Takım'da da Almanya ile 3-3 berabere kaldığımız maçın yıldızlarındandı.

Adam eksiltme özelliğinin yanında mücadele gücü, golleri ve asistleriyle de takımı için büyük bir silah. Eğer bu transfer gerçekleşirse Trabzonspor için bir kazanç olur.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.