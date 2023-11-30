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Spor

Trabzonspor, Enis Destan ile nikah tazeleyecek

Ara transfer için çalışmalarına başlayan Trabzonspor, iç transferde Enis Destan ile yeni sözleşme imzalamak istiyor.

Sabah30 Kasım 2023 Perşembe 09:34 - Güncelleme:
Trabzonspor, Enis Destan ile nikah tazeleyecek
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Trabzonspor'da Paul Onuachu'nun ardından ikinci forvet konumuna yükselen Enis Destan, takıma önemli katkılar yaptı.

Şu ana kadar 11 maçta süre alan 1.86 boyundaki futbolcu bunlardan sadece birinde ilk 11'de görev yaptı. Genelde son dakikalarda oyuna dahil olan Enis 2 gol attı, 2 de asist yaptı.

Bordo-mavili yönetim, 1.86 boyundaki forvetin 2026'da bitecek sözleşmesini 4 sene daha uzatma teklifi yaptı. 21 yaşındaki forvet 'Tamam' dedi. Yılda 3 milyon TL kazanan Enis Destan'a ciddi bir zam yapılması bekleniyor.

Trabzonspor'da Enis Destan'la kısa süre içinde yeni sözleşmenin imzalanması bekleniyor.

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