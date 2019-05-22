Trabzonspor Epureanu için harekete geçti

Transfer dönemi yaklaşırken, Epureanu ile ilgili bir iddia ortaya atıldı. Trabzonspor'un 5 sezondur Başakşehir ile gösterdiği performasla futbol otoritelerinin beğenisini kazanan Epureanu ile ilgilendiği belirtiliyor. Kulübü ile sözleşmesi bir yıl sonra bitecek Moldovalı stoper için girişimlerde bulunacak bordo-mavililer, oyuncunun tecrübesi ve çok yönlülüğünden faydalanmak istiyor. 24. haftadaki Malatyaspor maçında sakatlanan 32 yaşındaki savunmacının yokluğu Başakşehir'e 9 maçta 3 galibiyet 3 beraberlik aldı ve 3 de mağlubiyetle kaybetti. Epureanu, Başakşehir ile 163 maça çıktı, 15 gol atıp 1 de asist yaptı.

(Fotomaç)