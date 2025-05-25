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Spor

Trabzonspor, Erol Can Çolak ameliyat edildiğini duyurdu

Süper Lig ekibi Trabzonspor, kaleci Erol Can Çolak'ın sağ elinde meydana gelen kırık nedeniyle ameliyat edildiğini açıkladı.

AA25 Mayıs 2025 Pazar 14:32 - Güncelleme:
Trabzonspor, Erol Can Çolak ameliyat edildiğini duyurdu
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Trabzonspor Kulübü Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, kaleci Erol Can Çolak'ın sağ elinde meydana gelen kırık nedeniyle ameliyat edildiğini bildirdi.

Beşir, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Futbolcumuz Erol Can Çolak, sağ elinde meydana gelen kırık nedeniyle sponsorumuz Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde Prof. Dr. Arel Gereli ve ekibi tarafından ameliyat edilmiştir. Başarılı geçen operasyonun ardından oyuncumuzun fizyoterapi sürecine hemen başlanmış olup, kondisyon egzersizlerine de en kısa sürede başlanması planlanmaktadır."

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