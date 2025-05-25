Trabzonspor, Erol Can Çolak ameliyat edildiğini duyurdu

Trabzonspor Kulübü Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, kaleci Erol Can Çolak'ın sağ elinde meydana gelen kırık nedeniyle ameliyat edildiğini bildirdi.

Beşir, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Futbolcumuz Erol Can Çolak, sağ elinde meydana gelen kırık nedeniyle sponsorumuz Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde Prof. Dr. Arel Gereli ve ekibi tarafından ameliyat edilmiştir. Başarılı geçen operasyonun ardından oyuncumuzun fizyoterapi sürecine hemen başlanmış olup, kondisyon egzersizlerine de en kısa sürede başlanması planlanmaktadır."