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Spor

Trabzonspor, Erzurum kampını tamamladı

Trabzonspor, Erzurum'da sürdürdüğü ikinci etap kamp çalışmalarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

AA27 Temmuz 2025 Pazar 12:33 - Güncelleme:
Trabzonspor, Erzurum kampını tamamladı
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Trabzonspor, 2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında Erzurum'da ikinci etap kamp çalışmalarını tamamladı.

Karadeniz ekibi, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde günü tek antrenmanla tamamladı.

Dün oynanan Ümraniyespor maçında ilk 11'de sahaya çıkan oyuncular, yenilenme çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise salonda kuvvet çalışması yaptı.

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına 31 Temmuz Perşembe günü Trabzon'da devam edecek.

Bordo-mavili ekip, Erzurum kampında 17 Temmuz'da Azerbaycan'dan Araz Nahçıvan ile oynadığı ilk hazırlık maçını 3-2 kaybetmiş, 20 Temmuz'da İran'ın Zob Ahan takımı ile oynadığı hazırlık mücadelesini ise 4-0 kazanmıştı. 23 Temmuz'da İran takımlarından Persepolis ile 0-0 berabere kalan Trabzonspor, dün oynadığı Ümraniyespor maçını ise 3-1 kazanmıştı.

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