Trabzonspor eski başkanı Atay Aktuğ hayatını kaybetti

Trabzonspor, eski başkanı Atay Aktuğ'un hayatını kaybettiği duyurdu;

Bordo-Mavili kulüpten yapılan açıklamada;

Eski futbolcumuz ve eski başkanımız Atay Aktuğ'un vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Aktuğ'a Allah'tan rahmet; başta ailesi olmak üzere, camiamıza ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

ATAY AKTUĞ KİMDİR?

Futbolculuk kariyerinde, İdmanocağı, Akçaabat Sebatspor ve Trabzonspor gibi kulüplerde forma giydi. Futbolu bıraktıktan sonra; 1980-82 yılları arasında Trabzonspor yönetiminde basın sözcüsü olarak görev aldı. Daha sonra siyasete atılan Atay Aktuğ, 1989-94 yılları arasında Trabzon Belediye Başkanlığı yaptı. 2003 yılında Trabzonspor Başkanlığı'na seçildi. 2006 yılında görevini Nuri Albayrak'a bıraktı. Başkanlığı döneminde bir Türkiye Kupası iki adet de lig ikinciliği elde etti.