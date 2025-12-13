Trabzonspor evinde Beşiktaş ile karşılaşacak

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında yarın sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak.

Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Ligde 34 puanla 2. sırada yer alan bordo-mavililer, zorlu rakibi karşısında kazanarak zirve yarışı yolunda yara almak istemiyor.

Son 3 haftada deplasmanda RAMS Başakşehir'i 4-3, sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1, Göztepe'yi de İzmir'de 2-1'lik sonuçla mağlup eden Karadeniz ekibi, galibiyet serisini de 4 maça taşımanın mücadelesini verecek.

Trabzonspor'da kart cezalısı Pina ve Onuachu, sakatlığı nedeniyle TFF'ye bildirilen listede yer almayan Nwakaeme, ameliyat edilen Visca ve Baniya, yarın forma giyemeyecek. Sakatlığının ardından dün takımla antrenmanlara başlayan Savic'in kadroda yer alıp almayacağı ise maç saatinde belli olacak.

