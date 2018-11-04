Trabzonspor evinde Bursaspor ile kozlarını paylaşıyor

Spor Toto Süper Lig'de son iki haftada aldığı beraberliklerle önemli puan kayıpları yaşayan Trabzonspor, sahasında konuk edeceği Bursaspor karşısından galibiyetle ayrılarak çıkışa geçmek istiyor.

Trabzonspor, bu akşam saat 19.00'da Şenol Güneş Spor Kompleksi içinde yer alan Medical Park Stadyumu'nda Bursaspor'u konuk edecek. Alper Ulusoy'un yöneteceği maçın yardımcılıklarını ise Mehmet Cem Satman ve Volkan Ahmet Narinç yapacak. Süper Lig'de en son galibiyetini 7 Ekim 2018'de deplasmanda Akhisarspor'u 3-1 mağlup ederek alan Trabzonspor, söz konusu maçın ardından evinde ağırladığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile golsüz berabere kalırken, deplasmanda da Antalyaspor ile 1-1 berabere kalarak zirve yolunda önemli puan kayıpları yaşamıştı. Taraftarı önünde son 3 maçtır yenilmeyen Bursaspor'u konuk edecek olan bordo-mavililer sahadan 3 puanla ayrılarak çıkışa geçmek istiyor.

Yusuf Yazıcı ve Mustafa Akbaş dışında eksik bulunmuyor

Spor Toto Süper Lig'de sahasında Bursaspor'u konuk edecek olan Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı ve Mustafa Akbaş dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Takımla birlikte çalışmalara başlayan ve istekli olduğu gözlenen Anthony Nwakaeme'nin ise Teknik Direktör Ünal Karaman tarafından maç kadrosuna alınması bekleniyor. Geçtiğimiz hafta Antalyaspor karşısında sahaya sürdüğü kadroda fazla bir değişikliğe gitmesi beklenmeyen Karaman'ın, Yusuf Yazıcı'nın yerine Abdulkadir Ömür'e şans vermesi bekleniyor. Olcay ve Amiri arasında tercih yapacak olan Karaman'ın, bu bölgede sürpriz bir ismi de değerlendirebileceği belirtiliyor. Geçtiğimiz hafta ısınma sırasında sakatlanarak kadrodan çıkartılan Pereira'nın da kadrodaki yerini alması bekleniyor.

BURSASPOR CEPHESİ

Spor Toto Süper Lig'in 11'inci haftasında Bursaspor, Trabzonspor'a konuk oluyor. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak olan bu mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmada Alper Ulusoy düdük çalacak, Ulusoy'un yardımcılıklarını ise Mehmet Cem Satman ve Volkan Ahmet Narinç yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Suat Arslanboğa.

Bursaspor ile Trabzonspor, Süper Lig tarihinde daha önce 84 kez karşı karşıya geldi. Yeşil beyazlılar, rakibi karşısında oldukça zorlanırken bu mücadelelerin yalnızca 12'sini kazanabildi. 29 maç berabere sonuçlanırken Bursaspor 43 mücadeleden de mağlubiyetle ayrıldı. Bursaspor, Trabzonspor deplasmanında da 42 maçta yalnızca 2 kez kazanabildi. 27 mağlubiyet alan yeşil beyazlılar, 13 kez de rakibiyle puanları paylaştı. Bursaspor'un deplasmandaki galibiyetleri ise son 6 maçta geldi.

BURSASPOR ÇIKIŞA GEÇTİ

Sezona dilediği gibi başlayamayan ve ligdeki ilk galibiyetini 8'inci haftada alan Bursaspor, son 3 haftadaki çıkışıyla dikkat çekiyor. Sahasında üst üste iki galibiyet alarak moral bulan Bursaspor, Galatasaray deplasmanından da bir puanla dönmüştü. Trabzonspor ile oynadığı son maçlarda da rakibinin hegemonyasını kıran yeşil beyazlılar, son 3 maçından önce ise çıktığı 15 karşılaşmada iki galibiyet alabilmişti.

DEPLASMAN FOBİSİ

Bu sezon deplasmanda oynadığı maçlarda zorlanan Bursaspor, henüz dış sahada kazanamadı. 5 maçlık deplasman grafiğinde yeşil beyazlıların 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldığı görülüyor. Buna karşın Trabzonspor ise evinde güçlü bir profil çiziyor. Bordo mavili ekip, evinde oynadığı son 6 maçta yalnızca 1 kez mağlup oldu. Karadeniz temsilcisi, bunların 4'ünü kazanırken birinde ise berabere kaldı. Geçen sezon Trabzon'da oynanan maçı da ev sahibi 1-0 kazanmıştı.

BİRİ SAVUNMA, DİĞERİ HÜCUM TAKIMI

Bu akşamki karşılaşma aynı zamanda ligin en fazla gol atan ve en az kalesinde gol gören ekiplerinden biri olan iki takımı da karşı karşıya getirecek. Bursaspor 10 haftada kalesinde yalnızca 8 gol görürken, Medipol Başakşehir'in ardından bu alanda kalesini en iyi koruyan ikinci takım konumunda. Aynı şekilde Timsah, kalesinde en az isabetli şut gören ikinci ekip. Trabzonspor ise yüzde 18.2 ile pozisyonlarını gole çevirme oranı en yüksek olan takım. 18 gol kaydeden bordo mavililer, güçlü hücum hattıyla ön plana çıkıyor.

BURSA'DA EKSİK ÇOK

Bu zorlu mücadele öncesinde Bursaspor'da eksikler dikkat çekiyor. Bir süredir sakatlığı süren Abdullahi Shehu'dan yeşil beyazlılar bu maçta faydalanamayacak. Henri Saivet'nin de sakatlığı bulunurken, durumu belirsizliğini koruyor. Saivet'nin Trabzon'a gidecek kafilede yer alması bekleniyor. Bir diğer durumu belirsiz oyuncu ise Diafra Sakho. Hafta içerisinde denenen Sakho'nun durumu maç saatinde netleşecek. Sakho'nun da kafilede yer alması bekleniyor.

Öte yandan 2 hafta sahalardan uzak kalacak olan Bogdan Stancu ve sakatlığı bulunan Jires Kembo da bu maçta forma giyemeyecek.

85. RANDEVU

Trabzonspor ile Bursaspor 85. kez karşı karşıya gelecek.

Spor Toto Süper Ligin 11. haftasında Trabzonspor ile Bursaspor, Trabzon'da kozlarını paylaşacak. Bugüne kadar iki takım arasında oynanan 84 maçta bordo-mavililerin üstünlüğü bulunuyor. 43 maçta Karadeniz ekibi sahadan 3 puanla ayrılırken, 12 maçta ise Bursaspor sahadan 3 puanla ayrıldı. 29 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlanırken, Trabzonspor attığı 126 gol attı, kalesinde ise 65 gol gördü.

Trabzon'daki maçlar

Trabzonspor evinde Bursaspor ile oynadığı 42 karşılaşmada bordo-mavililer 27 galibiyet, 13 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Bordo-mavililer, 58 gol atarken, kalesinde 50 gol gördü.

Farklı galibiyetler

İki takım arasındaki maçlarda en farklı galibiyetleri Trabzonspor, 1988-89 sezonunda deplasmanda 6-0, 2001-2002 sezonunda kendi evinde 5-0'lık sonuçlarla elde etti. Geçtiğimiz sezon iki takım arasında oynanan maçlarda bordo-mavililer iki maçı da kazanmıştı. Bursa'da oynanan maçı 1-0, Trabzon'da oynanan maçı ise 3-1'lık skorla sahadan ayrılmıştı.

MUHTEMEL 11’LER

Trabzonspor: Onur, Pereira, Hosseini, Toure, Novak, Onazi, Sosa, Olcay, Abdulkadir, Burak ve Rodallega

Bursaspor: Okan, Barış, Chedjou, Ertuğrul, Umut Meraş, Aytaç, Badji, Burak, Tunay, Latovlevici, Umut Nayir (Sakho)