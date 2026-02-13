İSTANBUL 16°C / 9°C
Spor

Trabzonspor evinde Fenerbahçe'yi konuk edecek

Trendyol Süper Lig'in 22. hafta mücadelesinde Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer, rakibini yenerek zirve yarışından kopmak istemiyor.

AA13 Şubat 2026 Cuma 12:02 - Güncelleme:
Trabzonspor evinde Fenerbahçe'yi konuk edecek
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında yarın sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Ligde geride kalan 21 haftada topladığı 45 puanla lider Galatasaray'ın 7 puan, Fenerbahçe'nin 4 puan gerisinde üçüncü sırada yer alan bordo-mavililer, rakibini yenerek zirve yarışından kopmak istemiyor.

833 GÜNLÜK HASRET

Trabzonspor, İstanbul'un "üç büyük" temsilcisi karşısında 833 günlük galibiyet özlemine son vermeye çalışacak.

Karadeniz ekibi, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı oynadığı maçlarda son galibiyetini, 4 Kasım 2023'te sarı-lacivertli takımı deplasmanda 3-2 mağlup ederek aldı.

Bordo-mavililer, söz konusu rakipleri karşısında çıktığı son 12 lig müsabakasında 3 beraberlik, 9 yenilgi yaşadı.

FATİH TEKKE İLE İLK BÜYÜK GALİBİYET PEŞİNDE

Karadeniz ekibi, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde İstanbul'un "üç büyükleri" önünde ilk galibiyetini almanın da mücadelesini verecek.

Bordo-mavililer, Tekke döneminde İstanbul'un "üç büyükleriyle" ligde 5, Ziraat Türkiye Kupası ve Turkcell Süper Kupa'da da birer olmak üzere oynadığı 7 maçı kazanamadı. Trabzonspor, bu maçlarda 5 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşadı.

SAHASINDA YENİLGİSİ YOK

Bordo-mavililer, bu sezon ligde sahasında hiç mağlubiyet yaşamadı.

Karadeniz ekibi, sahasındaki 11 lig maçında 6 galibiyet, 5 beraberlik elde ederek hiçbir rakiplerine 3 puan şansı tanımadı.

EKSİKLER

Trabzonspor'da zorlu karşılaşma öncesinde Visca ve Zubkov'un sakatlığı sürüyor.

Samsunspor maçında hafif sakatlanan ve 2 gün dinlendirildikten sonra antrenmanlara başlayan golcü oyuncu Paul Onuachu ise mücadelede forma giyebilecek.

Takımla antrenmanlara başlayan Savic'in, kadroda olma ihtimalinin olduğu belirtildi.

