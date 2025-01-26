İSTANBUL 11°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Ocak 2025 Pazar / 27 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,6878
  • EURO
    37,4911
  • ALTIN
    3178.91
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Trabzonspor evinde rahat kazandı

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 21. haftasında Trabzonspor, konuk ettiği Konya Büyükşehir Belediyespor'u 87-71 mağlup etti.

AA26 Ocak 2025 Pazar 19:22 - Güncelleme:
Trabzonspor evinde rahat kazandı
ABONE OL

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 21. haftasında Trabzonspor, konuk ettiği Konya Büyükşehir Belediyespor'u 87-71 mağlup etti.

Hayri Gür Spor Salonu'nda oynanan mücadeleye etkili başlayan ev sahibi, ilk periyodu 24-14 önde tamamladı. Konya Büyükşehir Belediyespor'un etkili olduğu ikinci periyotta farkın 5'e inmesine rağmen ilk devre 41-36 Trabzonspor'un üstünlüğüyle bitti.

İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren bordo-mavililer, üçüncü periyodunu 64-48 önde geçtiği karşılaşmadan 87-71 galip ayrıldı.

Karadeniz ekibi, bu sonuçla puanını 35'e çıkardı.

Bu arada, karşılaşma öncesinde Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.