Trabzonspor evinde rahat kazandı

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 21. haftasında Trabzonspor, konuk ettiği Konya Büyükşehir Belediyespor'u 87-71 mağlup etti.

Hayri Gür Spor Salonu'nda oynanan mücadeleye etkili başlayan ev sahibi, ilk periyodu 24-14 önde tamamladı. Konya Büyükşehir Belediyespor'un etkili olduğu ikinci periyotta farkın 5'e inmesine rağmen ilk devre 41-36 Trabzonspor'un üstünlüğüyle bitti.

İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren bordo-mavililer, üçüncü periyodunu 64-48 önde geçtiği karşılaşmadan 87-71 galip ayrıldı.

Karadeniz ekibi, bu sonuçla puanını 35'e çıkardı.

Bu arada, karşılaşma öncesinde Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.