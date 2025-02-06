İSTANBUL 3°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Şubat 2025 Perşembe / 8 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,8974
  • EURO
    37,3177
  • ALTIN
    3304.69
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Trabzonspor, Eyüpspor maçının hazırlıklarına başladı
Spor

Trabzonspor, Eyüpspor maçının hazırlıklarına başladı

Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Eyüpspor'u konuk edecek Trabzonspor maçın hazırlıklarına bugün başladı.

IHA6 Şubat 2025 Perşembe 15:15 - Güncelleme:
Trabzonspor, Eyüpspor maçının hazırlıklarına başladı
ABONE OL

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında sahasında oynayacağı Eyüpspor maçı hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. haftasında oynanan İskenderunspor maçında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise ısınmanın ardından pas ve topa sahip olma çalışması yaptı. Antrenman, sprint ve dar alanda oyun çalışmasıyla sona erdi.

Bordo-mavililer, yarın saat 15.00'te yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.