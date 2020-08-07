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Spor

Trabzonspor Ezequiel Garay'ı istiyor

Süper Lig'de şampiyonluğu kaçıran Trabzonspor yeni sezona savunma hattını sağlamlaştırarak girmek istiyor. İspanya basınında çıkan habere göre Arjantinli savunma oyuncusu Ezequiel Garay Trabzonspor'un ilk hedefi.

07 Ağustos 2020 Cuma 00:54 - Güncelleme: 07 Ağustos 2020 Cuma 00:54
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Süper Lig'de sezonu ikinci sırada bitiren Trabzonspor için bir transfer iddiası İspanya'dan geldi.

Valencia merkezli Superdeporte Gazetesi, bordo mavililerin Arjantinli savunma oyuncusu Ezequiel Garay'ı renklerine bağlamak istediğini öne sürdü.

EDDİE NEWTON'UN DÜŞÜNDÜĞÜ İSİM

Haberde 1 Temmuz itibariyle serbest kalan 33 yaşındaki stoper ile yakından ilgilenen Karadeniz temsilcisinin bu transferi bitirmek için büyük çaba sarfettiği bildirildi.

Ezequiel Garay'ın Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Eddie Newton'un savunma için düşündüğü öncelikli isim olduğu kaydedildi.

Newell's Old Boys'ta başladığı kariyerinde Racing Santander, Real Madrid, Benfica ve Zenit Petersburg'da top koşturduktan sonra son olarak Valencia forması giyen Garay şubat ayında dizinden geçirdiği ağır sakatlığın ardından sahalardan 6 ay uzak kalmıştı.

Sakat olarak geçirdiği uzun sürede oluşan açığı kapatmak için bireysel olarak çalışmalarını sürdüren Arjantinli stoperin Trabzonspor'un yanısıra başka kulüplerden teklif aldığı belirtilirken, kısa zaman içerisinde geleceği hakkında karar vereceği ifade edildi.

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