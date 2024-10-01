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Spor

Trabzonspor faiz yükünden kurtuldu! Diğer kulüplere örnek olacak davranış

Trabzonspor dün yaptığı resmi açıklama ile Bankalar Birliği'nden çıkan ilk kulüp olduğunu duyurdu. Faiz yükünden kurtulan bordo mavili ekibin diğer kulüplere örnek olması bekleniyor. İşte detaylar...

Akşam1 Ekim 2024 Salı 08:57 - Güncelleme:
Trabzonspor faiz yükünden kurtuldu! Diğer kulüplere örnek olacak davranış
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Trabzonspor Ziraat Bankası, Denizbank ve Halk Bankası'ndan oluşan konsorsiyuma olan borcunu ödediğini dün resmen ilan etti.

Şirketten, KAP'a gönderilen açıklamada: "Konsorsiyum ile Şirketimiz arasında 06/2019 döneminde imzalanan ve 03/2021 döneminde yeniden yapılandırılarak vadesi 05/2030 dönemine kadar uzatılan, kamuoyunda Bankalar Birliği yapılandırması olarak bilinen kredi anlaşması kapsamında, Şirketimizin kullanmış olduğu tüm krediler ve bu kredilere ilişkin faizler tamamen kapatılmıştır. Buna göre şirketimizin bankalar nezdinde hiçbir kredi ana para ya da faiz borcu kalmamıştır" denildi. Diğer kulüplere de ilham olabilecek bu yöntemle, kulüpler rahat bir nefes alabilir. Beşiktaş yaklaşık 2 ay önce sermayesini 240 milyon TL'den yüzde 400 bedelli artırıp, 1 milyar 200 milyon TL'ye yükseltmiş ancak kaynağın büyük kısmını transferde kullanmıştı.

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