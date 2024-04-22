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Spor

Trabzonspor, Fatih Karagümrük maçına hazırlanıyor

Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak olan Trabzonspor maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

AA22 Nisan 2024 Pazartesi 16:27 - Güncelleme:
Trabzonspor, Fatih Karagümrük maçına hazırlanıyor
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Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 24 Nisan Çarşamba günü sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde bordo-mavili futbolcular, dinamik ısınma, 5'e 2 pas ve rondo çalışması gerçekleştirdi.

Antrenman, sonuçlandırma çalışmasıyla sona erdi.

Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla VavaCars Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

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