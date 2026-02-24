İSTANBUL 14°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Şubat 2026 Salı / 8 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,8644
  • EURO
    51,6841
  • ALTIN
    7262.22
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Trabzonspor, Fatih Karagümrük mesaisine devam ediyor
Spor

Trabzonspor, Fatih Karagümrük mesaisine devam ediyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında sahasında oynayacağı Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmana tedavisi süren Folcarelli katılmadı.

IHA24 Şubat 2026 Salı 18:22 - Güncelleme:
Trabzonspor, Fatih Karagümrük mesaisine devam ediyor
ABONE OL

Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde, yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışması gerçekleştirildi. 5'e 2 ile devam eden antrenman, taktiksel çalışma ile sona erdi. Bordo-mavililer, hazırlıklarını yarın saat 15.00'te yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Öte yandan Trabzonspor Tim Jabol Folcarelli'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, oyuncunun sol ayak bileği dış yan bağlarında yırtık ve kanama tespit edildiği belirtildi. Folcarelli'nin tedavisine başlandığı belirtildi.

ÖNERİLEN VİDEO

CHP'li belediyenin ihmali pes dedirtti: O anlar kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.