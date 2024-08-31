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Spor

Trabzonspor: Fatih Tekke ile anlaşmadık

Trabzonspor Kulübü, Fatih Tekke ile anlaşıldığı yönündeki iddialar üzerine açıklama yaptı.

31 Ağustos 2024 Cumartesi 22:00 - Güncelleme:
Trabzonspor: Fatih Tekke ile anlaşmadık
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Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı ile yollarını resmen ayırdı. Bordo-mavililer, Avcı'nın ayrılığının resmiyet kazanmasıyla birlikte gündemdeki teknik direktörlerle temaslarını sıklaştırdı.

Bordo mavili takımın başkanı Ertuğrul Doğan'ın, teknik direktör Fatih Tekke ile görüştüğü ve anlaştığı yönündeki iddialar üzerine resmi açıklama geldi.

Trabzonspor Kulübü'nden yapılan açıklamada "Trabzonspor Yönetim Kurulu olarak, herhangi bir teknik direktörle anlaşma sağlanmadığını kamuoyunun bilgisine sunarız. Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında İkas Eyüpspor ile oynayacağımız müsabakanın ardından, yönetim kurulumuz bir araya gelerek teknik direktör adaylarını kapsamlı bir şekilde değerlendirecektir." denildi.

TRABZONSPOR İÇİN NE DEDİ?

Alanyaspor ile 2025 yılına kadar sözleşmesi olan Fatih Tekke, Süper Lig'de cuma günü oynanan Fenerbahçe maçının ardından Trabzonspor'la ilgili soruya, "Trabzonspor'u şu an ilk defa senden duyuyorum. Türkiye'de her şey mümkün. Trabzonspor'a ayrıcalıklı bakıyoruz. Benim memleketim ama şu an öyle bir şey yok." cevabını vermişti.

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