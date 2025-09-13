İSTANBUL 28°C / 20°C
  Trabzonspor, Fatih Tekke ile dev maçta galibiyet peşinde
Spor

Trabzonspor, Fatih Tekke ile dev maçta galibiyet peşinde

Trendyol Süper Lig 5. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacak Trabzonspor, Fatih Tekke yönetiminde büyük rakiplere karşı galibiyet hasretini sonlandırmayı hedefliyor.

13 Eylül 2025 Cumartesi 12:56
Trabzonspor, Fatih Tekke ile dev maçta galibiyet peşinde
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde ilk kez büyük bir maçta galibiyet almanın mücadelesini verecek.

Bordo-mavililer, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde üç büyük rakibi karşısında ligde 2, Ziraat Türkiye Kupası'nda da bir olmak üzere oynadığı 3 maçı kazanamadı.

Karadeniz ekibi, Tekke idaresinde Fenerbahçe ile deplasmanda oynadığı karşılaşmayı 4-1 kaybederek ilk büyük sınavında başarılı olamadı.

Trabzonspor, daha sonra genç çalıştırıcı ile geçen sezon 5 gün içinde Galatasaray'a ligde 2-0, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 3-0 mağlup oldu.

Trabzonspor, Tekke ile büyük maçlarda sadece 1 gol atarken kalesinde 9 gol gördü.

İKİ YENİLGİSİ DE BÜYÜK TAKIMLARA KARŞI

Fatih Tekke, Trabzonspor'da şu ana kadar ligde 2 yenilgisini de büyük maçlarda yaşadı.

Bordo-mavili takım, genç çalıştırıcı yönetiminde 15 lig maçına çıkarken bu karşılaşmalarda 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Söz konusu maçlarda 29 puan toplayan Karadeniz ekibi, 1,93 puan ortalaması yakaladı.

Trabzonspor, Tekke ile Fenerbahçe'ye 4-1, Galatasaray'a 2-0 yenildi.

BU SEZON YENİLGİSİZ

Trabzonspor, bu sezon ligin ilk 4 haftasında 3 galibiyet, 1 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi.

Karadeniz ekibi, evinde Kocaelispor ve Hesap.com Antalyaspor'u, deplasmanda ise Kasımpaşa'yı 1-0'lık skorlarla mağlup ederken Samsunspor ile Trabzon'da 1-1 berabere kaldı.

