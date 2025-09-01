İSTANBUL 30°C / 20°C
Spor

Trabzonspor, Fatih Tekke ile kaybetmiyor

Trendyol Süper Lig'de dün Samsunspor ile sahasında 1-1 berabere kalarak ilk 4 haftayı 10 puanla kapatan Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde son haftalarda kaybetmedi.

AA1 Eylül 2025 Pazartesi 11:17 - Güncelleme:
Trabzonspor, Fatih Tekke ile kaybetmiyor
Geçen sezon ligin 35. haftasında evinde Galatasaray'a 2-0 mağlup olan bordo-mavililer, daha sonra oynadığı 7 karşılaşmada 4 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

10 Mayıs 2025'te sarı-kırmızılı takım karşısında yenilginin ardından Trabzonspor, Tekke yönetiminde 114 gündür mağlup olmadı.

SON 12 MAÇTA SADECE 1 YENİLGİ

Trabzonspor, Tekke döneminde geçen sezon ve bu sezon ligde oynadığı son 12 karşılaşmanın sadece 1'inde mağlup oldu.

Bordo-mavililer, geçen sezon son 8 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet alırken bu sezon ilk 4 hafta 3 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.

Karadeniz ekibi, böylece son 12 karşılaşmada 7 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı.

SADECE 2 YENİLGİSİ VAR

Trabzonspor, Tekke yönetiminde oynadığı 15 lig maçının sadece 2'sini kaybetti.

Bordo-mavili takım, genç çalıştırıcı yönetiminde 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Söz konusu maçlarda 29 puan toplayan Karadeniz ekibi, 1,93 puan ortalaması yakaladı.

Trabzonspor, Tekke ile geçen sezon Fenerbahçe'ye 4-1, Galatasaray'a 2-0 yenilirken bu sezon ligde mağlubiyet yüzü görmedi.

