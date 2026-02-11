İSTANBUL 10°C / 7°C
  • Trabzonspor, Fenerbahçe maçı öncesi taraftarına uyarıda bulundu
Spor

Trabzonspor, Fenerbahçe maçı öncesi taraftarına uyarıda bulundu

Trabzonspor, Süper Lig'de cumartesi Fenerbahçe'yi konuk edeceği maç öncesi bordo mavili taraftarlara yönelik bir duyuru yaptı.

11 Şubat 2026 Çarşamba 16:54
Trabzonspor, Fenerbahçe maçı öncesi taraftarına uyarıda bulundu
Trabzonspor Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 14 Şubat Cumartesi günü sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçı öncesi stadyuma giriş ve ulaşım süreçleriyle ilgili bilgilendirmede bulundu.

Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, maça gidecek taraftarların stadyuma giriş ve ulaşım süreçlerinin sağlıklı ilerleyebilmesinin önemine işaret edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Uzun kuyruklar ve gecikmeler yaşanmaması adına stadyuma erken saatlerde gelinmesi önem arz etmektedir. Başkasına ait Passolig kartı ile stadyuma giriş kesinlikle mümkün olmayacaktır. Emniyet birimleri bu karşılaşma öncesinde başkasının Passolig'i ile stadyuma girişi konusunda özel ve sıkı tedbirler uygulayacaktır. Trafik yoğunluğunu azaltmak ve ulaşımda aksaklık yaşanmaması adına mümkün mertebe şahsi araçlar yerine belediyenin belirlediği ortak alanlardan hareket eden toplu taşıma araçlarının tercih edilmesi rica olunur."

