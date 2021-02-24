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Spor

Trabzonspor - Fenerbahçe maçı Yaşar Kemal Uğurlu'nun

Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında pazar günü oynanacak karşılaşmayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

24 Şubat 2021 Çarşamba 14:14 - Güncelleme: 24 Şubat 2021 Çarşamba 14:21
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Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında görev alacak hakemler belli oldu. Haftanın en önemli mücadelesinde Trabzonspor-Fenerbahçe maçında Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak.

27'nci haftada görev alacak hakemler şöyle:

26 ŞUBAT CUMA

16:00 İttifak Holding Konyaspor - Gaziantep Futbol Kulübü (Erkan Özdamar)

16:00 Gençlerbirliği - Yeni Malatyaspor (Alper Ulusoy)

19:00 Beşiktaş - Yukatel Denizlispor (Cüneyt Çakır)

27 ŞUBAT CUMARTESİ

13:30 Atakaş Hatayspor - MKE Ankaragücü (Atilla Karaoğlan)

13:30 Fatih Karagümrük - Aytemiz Alanyaspor (Volkan Bayarslan)

16:00 Çaykur Rizespor - Demir Grup Sivasspor (Özgür Yankaya)

16:00 Fraport-TAV Antalyaspor - Medipol Başakşehir (Fırat Aydınus)

19:00 Galatasaray - Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Mete Kalkavan)

28 ŞUBAT PAZAR

16:00 Göztepe - Kasımpaşa (Suat Arslanboğa)

19:00 Trabzonspor - Fenerbahçe (Yaşar Kemal Uğurlu)

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