Trabzonspor, Fenerbahçe maçına 10 eksikle hazırlanıyor

AA 25 Şubat 2021 Perşembe 15:32 - Güncelleme: 25 Şubat 2021 Perşembe 15:32

Trabzonspor, Süper Lig'in 27. haftasında 28 Şubat Pazar günü Fenerbahçe'yi ağırlayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, dinamik ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon çalışması yaptı.

Dar alan oyunlarıyla devam eden antrenman, çift kale maçla tamamlandı.

Sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür ile Trondsen'in yanı sıra dinlendirilen Hugo antrenmanda yer almadı. Ayrıca Uğurcan, Erce, Baker, Hosseini ve Marlon da antrenmanda yer almazken, Yusuf ile Faruk Can ise takımdan ayrı çalıştı. Bordo-mavili takım, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını yarın sürdürecek.

