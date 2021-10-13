Trabzonspor Fenerbahçe maçına liderlik hedefiyle çıkacak

Trabzonspor, Süper Lig'in 9. haftasında sahasında karşılaşacağı Fenerbahçe'yi yenerek hem yenilmezlik serisini sürdürmeyi hem de liderliği ele geçirmeyi hedefliyor.
Ligde 19 puanla Fenerbahçe'nin 1 puan gerisinde ikinci sırada yer alan bordo-mavililer, zorlu karşılaşmaya odaklandı.
En son teknik direktör Abdullah Avcı'nın görev yaptığı geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 mağlup olduktan sonra 20 maçta 9 galibiyet, 11 beraberlik elde eden bordo-mavililer, yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor.
Trabzonspor, ligde 219 gündür mağlubiyet görmedi.