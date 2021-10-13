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Spor

Trabzonspor Fenerbahçe maçına liderlik hedefiyle çıkacak

Süper Lig'de Fenerbahçe'nin 1 puan gerisinde ikinci sırada yer alan Trabzonspor, hafta sonunda sarı lacivertli takımla oynayacağı maçı kazanıp lider olmak istiyor.

AA13 Ekim 2021 Çarşamba 14:01 - Güncelleme: 13 Ekim 2021 Çarşamba 14:01
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Trabzonspor, Süper Lig'in 9. haftasında sahasında karşılaşacağı Fenerbahçe'yi yenerek hem yenilmezlik serisini sürdürmeyi hem de liderliği ele geçirmeyi hedefliyor.

Ligde 19 puanla Fenerbahçe'nin 1 puan gerisinde ikinci sırada yer alan bordo-mavililer, zorlu karşılaşmaya odaklandı.

En son teknik direktör Abdullah Avcı'nın görev yaptığı geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 mağlup olduktan sonra 20 maçta 9 galibiyet, 11 beraberlik elde eden bordo-mavililer, yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor.

Trabzonspor, ligde 219 gündür mağlubiyet görmedi.

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