İSTANBUL 11°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Şubat 2026 Pazartesi / 22 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,6004
  • EURO
    51,7606
  • ALTIN
    7017.01
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Trabzonspor-Fenerbahçe maçının biletleri satışta
Spor

Trabzonspor-Fenerbahçe maçının biletleri satışta

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak maçın biletleri satışa çıktı.

AA9 Şubat 2026 Pazartesi 13:50 - Güncelleme:
Trabzonspor-Fenerbahçe maçının biletleri satışta
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 14 Şubat Cumartesi günü Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşmanın biletleri satışa çıktı.

Papara Park'ta sat 20.00'de başlayacak karşılaşmanın biletleri VIP Platinum -B: 20 bin, VIP Platinum A/C: 15 bin, VIP Gold 12 bin 500, VIP Silver 10 bin, Batı Tribünler 4 bin 250 lira, Doğu Tribünler 3 bin 750 lira, Mattia Ahmet Minguzzi Tribünü 2 bin 250 lira, Güney - Kuzey Kale Arkası bin 750 lira olarak satışa sunuldu.

Bordo-mavili taraftarlar, Atatürk Alanı'ndaki bilet satış noktası önünde yoğunluk oluşturdu.

Misafir Tribün bilet satışı, İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısında alınacak karar doğrultusunda yapılacak.

ÖNERİLEN VİDEO

Kaygan yol kazayı beraberinde getirdi: O anlar güvenlik kamerasında

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.