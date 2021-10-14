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Spor

Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu

Süper Lig'de 9. haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Haftanın maçı Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasını Ali Şansalan yönetecek.

14 Ekim 2021 Perşembe 13:17 - Güncelleme: 14 Ekim 2021 Perşembe 13:25
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Milli ara sonrasında Süper Lig heyecanı geri dönüyor! Haftanın hakemleri belli oldu.

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında 17 Ekim Pazar günü oynanacak maçı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 9. haftada görev alacak hakemler şunlar:

Yarın:

20.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş: Atilla Karaoğlan

16 Ekim Cumartesi:

13.30 GZT Giresunspor-Çaykur Rizespor: Erkan Özdamar

16.00 Demir Grup Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor: Mete Kalkavan

19.00 Adana Demirspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Fırat Aydınus

17 Ekim Pazar:

13.30 Kasımpaşa-Göztepe: Cüneyt Çakır

16.00 Galatasaray-İttifak Holding Konyaspor: Arda Kardeşler

16.00 Altay-VavaCars Fatih Karagümrük: Suat Arslanboğa

19.00 Trabzonspor-Fenerbahçe: Ali Şansalan

18 Ekim Pazartesi:

20.00 Aytemiz Alanyaspor-Yukatel Kayserispor: Ümit Öztürk

20.00 Atakaş Hatayspor-Gaziantep: Zorbay Küçük

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