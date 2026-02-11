İSTANBUL 10°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Şubat 2026 Çarşamba / 24 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,6488
  • EURO
    51,9729
  • ALTIN
    7130.64
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Trabzonspor, Fenerbahçe mesaisinde

Trendyol Süper Lig'in 22. hafta maçında Fenerbahçe ile karşılaşacak Trabzonspor maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

AA11 Şubat 2026 Çarşamba 16:08 - Güncelleme:
Trabzonspor, Fenerbahçe mesaisinde
ABONE OL

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 14 Şubat Cumartesi günü Papara Park'ta Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Bordo-mavili futbolcular, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde, ısınma çalışması yaptı.

İdman, rondo ve taktik çalışmayla sona erdi.

Hafta sonu Samsunspor ile oynanan lig maçında yaşadığı hafif sakatlık nedeniyle 2 gün dinlendiren golcü oyuncu Paul Onuachu da antrenmanda yer aldı ve takımla çalıştı.

Bordo-mavililer, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.

ÖNERİLEN VİDEO

Küçükçekmece'de sokak ortasında dehşet: Polis memuru ve eşi darp edildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.