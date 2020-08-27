Trabzonspor, Fenerbahçe'ye tazminat ödeyecek!

IHA 27 Ağustos 2020 Perşembe 17:13 - Güncelleme: 27 Ağustos 2020 Perşembe 17:13

Fenerbahçe, Trabzonspor’un İsviçre Federal Mahkemesi’ne, ‘Futbolda Sözde Şike Davası’ ile ilgili yaptığı itiraz başvurusunun reddedildiğini ve bordo-mavili kulübün kendilerine 17 bin İsviçre Frangı tazminat ödemeye mahkum edildiğini açıkladı.

Fenerbahçe’nin resmi sitesinden konuya ilişkin paylaşılan açıklama şöyle:

"FETÖ kumpası olduğu tüm netliğiyle ortaya çıkan ‘Futbolda Sözde Şike Davası’ ile ilgili Trabzonspor Kulübü’nün, Temmuz 2017’de FIFA nezdinde başlatmış olduğu, verilen karar üzerine Spor Tahkim Mahkemesi’ne (CAS) taşıdığı ve 30.07.2019 tarihinde CAS’ın da yapılan başvuruyu reddetmesi ile Trabzonspor’un bu kez İsviçre Federal Mahkemesi’ne yaptığı itiraz başvurusu, reddedilmiştir.

İsviçre Federal Mahkemesi, büyük önem vererek bu dosyayı ele almış ve normal şartlar altında 3 hakim ile karar vermekte iken bu davada ileri sürülen argümanlar hakkında 5 hakim ile inceleme yaparak karar vermiştir. Yine bu dava geçtiğimiz sene nihayete eren ve spor camiasında Pechstein & Mutu davası olarak bilinen bir diğer önemli dava sonrasında, İsviçre Federal Mahkemesi tarafından bir CAS yargılamasına ilişkin adil yargılanma hakkı bakımından inceleme yapılan ilk dava olmuştur.

Bu bakımdan da önem arz etmekle birlikte sonuç olarak; Trabzonspor tarafından ileri sürülen tüm gerekçeler reddedilmiş ve Trabzonspor tarafından Kulübümüze 17.000.-CHF tutarında tazminat ödenmesine karar verilmiştir.

Bu sonuçla Fenerbahçemizin alın teri ile kazandığı 2010-2011 sezonu şampiyonluğu ‘bir kez daha’ tescillenmiştir.

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