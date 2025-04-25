UEFA Gençlik Ligi'nde bu sezon tarih yazan Trabzonspor U19 takımı, yarı final maçında Salzburg ile karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor-Salzburg maçı İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan 860 koltuk kapasiteli Colovray Spor Merkezi'nde oynanacak.

UEFA Gençlik Ligi yarı final maçı 25 Nisan Cuma günü TSİ 15:00'te başlayacak. Tarihi müsabaka TRT Spor'dan şifresiz ve naklen yayınlanacak.

FİNALDE RAKİP YA BARCELONA YA DA ALKMAAR

Trabzonspor U19 takımı, rakibini elemesi durumunda finalde AZ Alkmaar-Barcelona eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

İLK 11'LER BELLİ OLDU!

Trabzonspor: Erol Can, Oğuzhan, Taha Emre, Arda, Bican, Boran, Salih, Alihan, Yiğit Kemal, Onuralp, Ömer

Salzburg: Zawieschitzky, Hussauf, Schuster, Zikovic, Mellberg, Brandtner, Moser, Lukic, Paumgartner, Murillo, Camara.

UEFA Gençlik Ligi'nde harika bir sezon geçiren Trabzonspor U19 takımı, 2. eleme turunda Buducnost Podgorica'yı, 3. eleme turunda Sarajevo'yu, son 32 turunda Juventus'u, son 16 turunda Atalanta'yı ve çeyrek finalde Inter'i eleyerek adını yarı finale yazdırmıştı.