22 Ağustos 2020 Cumartesi 15:46 - Güncelleme: 22 Ağustos 2020 Cumartesi 16:13

Trabzonspor kulübü, Brezilya'nın Bahia takımında forma giyen Flavio için kulübüyle görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Bordo mavili kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Brezilya'nın EC Bahia Kulübünün profesyonel oyuncusu Flavio Medeiros da Silva'nın, kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla."

Ön libero mevkiinde görev yapan 24 yaşındaki futbolcu bu sezon 9 resmi maçta forma giydi ve 2 asist yaptı.

Bahia'nın yanı sıra Portekiz'in Boavista takımında forma giyen Flavio, ülkesinde ise Santo Andre, EC Vitoria ve Ferroviaria takımlarında görev yaptı.

BONSERVİSİ 1 MİLYON 200 BİN EURO

Trabzonspor, Bahia'dan Flavio'nun transferini KAP'a bildirdi. Transfer için Bahia'a 1.2 milyon euro bonservis bedeli ödenecek, 4 yıllık sözleşme imzalayan Flavio ise toplamda 3 milyon euro kazanacak.

Bordo mavili kulübün KAP'a yaptığı açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcu Flavio Medeiros da Silva'nın, Kulübümüze transferi konusunda, EC Bahia Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, EC Bahia Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak, 1.200.000.-EUR ödenecektir.

Ayrıca, Bahia Kulübüne; Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilen transfer bedelinin, EC Bahia'ya ödenecek tutardan sonra kalan kısmın %20'si ödenecektir.

Flavio Medeiros da Silva ile 4 (Dört) yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya;

2020/21 futbol sezonu için 750.000.-EUR garanti ücret,

2021/22 futbol sezonu için 750.000.-EUR garanti ücret,

2022/23 futbol sezonu için 750.000.-EUR garanti ücret,

2023/24 futbol sezonu için 750.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşme süresince, futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin %10'u ödenecektir.

Kamuoyuna duyurulur."