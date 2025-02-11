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Spor

Trabzonspor, Folcarelli'yi duyurdu! Maliyeti açıklandı

Trabzonspor, Fransa 2. Lig ekiplerinden AC Ajaccio'dan kadrosuna kattığı Tim Jabol Folcarelli'nin maliyetini açıkladı. Bordo mavililer 25 yaşındaki orta saha ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Haber Merkezi11 Şubat 2025 Salı 22:30 - Güncelleme:
Trabzonspor, Folcarelli'yi duyurdu! Maliyeti açıklandı
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Fransa 2. lig ekibi AC Ajaccio takımında forma giyen Tim Jabol Folcarelli, Trabzonspor ile transfer görüşmesi yapmak için kente geldi.

Akşam saatlerinde özel uçakla Trabzon'a gelen 25 yaşındaki futbolcuyu, havalimanında kulüp yetkilileri ve bordo-mavili taraftarlar karşıladı.

Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Forcarelli, taraftarların kendisini nazik ve kibarca karşıladığını belirterek, her şeyin şu ana kadar güzel olduğunu söyledi.

Transfer süreciyle ilgili konuşan Fransız orta saha oyuncusu, "Geçtiğimiz sezon bazı görüşmeler olmuştu fakat çeşitli sebeplerden ötürü bu transfer gerçekleşmemişti ama şu an burada olduğum için mutluyum." diye konuştu.

Trabzonspor ile ilgili daha önce bilgi alıp almadığına dair gelen soru üzerine Forcarelli, "Türk Futbol tarihinde çok büyük geçmişe sahip olan bir kulüp olduğunu söyleyebilirim, büyük bir kulüp olduğunu biliyorum. Kulübü ve şehri bilen Fransa'da yaşayan bazı insanlardan bilgi aldım ve aldığım bilgiler pozitif yöndeydi." değerlendirmesinde bulundu.

Orta saha bölgesinde birçok oyuncu olduğu hatırlatılan Fransız oyuncu, "Aslında bakarsanız bu bir problem teşkil etmiyor. Çünkü rekabet futbolun yapısında olan bir şeydir. Hatta bunun ilerlememize katkı sağlayacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Forcarelli, Trabzonspor'da 26 numaralı formayı giyeceğini de dile getirerek, "Hedefimiz Trabzonspor'u yükselebileceği en yüksek seviyeye çıkarmak, zaten bu şekilde olması gerekiyor." dedi.

Görüşme ve sağlık kontrollerinin ardından Folcarelli için imza töreni düzenlenecek.

BONSERVİS BEDELİ VE MAAŞ

İşte Trabzonspor'un KAP açıklaması;

"Profesyonel futbolcu Tim Jabol Folcarelli'in Kulübümüze kesin transferi konusunda, AC Ajaccio ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; AC Ajaccio'ya sözleşme fesih bedeli olarak 1.000.000.-EUR 2 (İki) taksit halinde ödenecektir.

Profesyonel futbolcu Tim Jabol Folcarelli ile 4,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

2024/2025 futbol sezonu ikinci yarısında 350.000.-EUR, sonraki sezonların her birinde 700.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır."

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