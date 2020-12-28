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Spor

Trabzonspor, futbolcu eşlerine hakaret eden şahıslar için hukuki süreci başlattı

Trabzonspor Kulübü, bazı futbolcularının eşlerine yapılan hakaretlerle ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

AA28 Aralık 2020 Pazartesi 17:42 - Güncelleme: 28 Aralık 2020 Pazartesi 17:42
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Trabzonspor Kulübü, Süper Lig'in 15. haftasında 26 Aralık Cumartesi günü Galatasaray'la iç sahada oynanan maçın ardından bazı futbolcu eşlerine sosyal medya hesapları üzerinden hakaret eden şahıslarla ilgili kanuni işlem başlatıldığını duyurdu.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Galatasaray karşılaşması sonrası bazı futbolcu eşlerine, sosyal medya hesaplarından hoş olmayan, ahlakla ve insanlıkla bağdaşmayan cümleler kullanılarak çok ağır hakaretler edildiği belirtildi.

Futbolcular ve ailelerinin kulübün en değerlileri olduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Saygı çerçevesinde yapılan eleştirinin her türlüsüne açığız. Ancak taraftar kisvesi altında insanlık dışı kelimeler kullanarak, oyuncularımıza ve eşlerine hakaret edilmesine asla müsamaha gösteremeyiz. Bu olayları şiddetle kınadığımızı belirtirken, hukuk birimimizin söz konusu hesapları tespit ederek kanuni işlemlere başladığını kamuoyunun bilgisine sunarız."

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