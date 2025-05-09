Trabzonspor ve Galatasaray 139. kez karşı karşıya

Trabzonspor ile Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında yarın oynayacakları maçla birlikte 139. kez rakip olacak.

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray yarın saat 19.00'da Papara Park'ta karşılaşacak. Ligde sarı-kırmızılılar, 26 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyetle aldığı 83 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Bordo-mavililer ise 12 galibiyet, 10 beraberlik ve 10 mağlubiyet sonucunda topladığı 46 puan ve averajla 8. sırada yer alıyor.

139. RANDEVU

Trabzonspor ile Galatasaray, bugüne kadar Süper Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel müsabakalar olmak üzere toplam 138 kez karşılaştı. Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılılar 63 kez sahadan galip ayrılırken, bordo-mavililer ise 44 defa rakibini mağlup etti. 31 maçta ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Geride kalan mücadelelerde Aslan 187, Karadeniz ekibi ise 156 kez rakip fileleri havalandırdı.

LİGDE 104. MAÇ

İki takım arasında Süper Lig'de oynanan 103 karşılaşmada da Galatasaray 46 kez 3 puan sevinci yaşarken, Trabzonspor ise 32 kez sahadan galip ayrıldı. 25 maçta ise kazanan çıkmadı. Söz konusu mücadelelerde sarı-kırmızılılar 140, bordo-mavililer ise 119 gol attı.

Ligin ilk yarısında İstanbul'da yapılan müsabakayı Galatasaray, 4-3'lük skorla kazandı.

SON 10 MÜSABAKA

Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanan son 10 maçta da sarı-kırmızılıların üstünlüğü bulunuyor. Hepsi ligde oynanan 10 müsabakada Galatasaray 5 kez sahadan galip ayrılırken, Trabzon da 2 kez rakibini mağlup etti. 3 mücadele de berabere sona erdi.

5 GÜNDE 2 MAÇ

Trabzonspor ile Galatasaray, 5 gün içinde 2 kez karşı karşıya gelecek. İki takım ilk olarak yarın Süper Lig'de kozlarını paylaşacak. Bordo-mavililer ile sarı-kırmızılılar, 14 Mayıs Çarşamba günü de Gaziantep'te Ziraat Türkiye Kupası finalinde mücadele edecek.

GALATASARAY, TRABZON'DAKİ SON 5 MÜCADELEYİ KAYBETMEDİ

Galatasaray, Trabzonspor ile deplasmanda oynanan son karşılaşmalarda rakibine kaybetmedi. Trabzon'da son olarak 1 Eylül 2018 tarihindeki maçı 4-0 kaybeden sarı-kırmızılılar, daha sonraki 5 müsabakada yenilmedi ve 2 galibiyet, 3 beraberlik aldı. Aslan geçtiğimiz sezon rakibini burada 5-1'lik skorla yendi.

OKAN BURUK İLE FATİH TEKKE 6. KEZ RAKİP

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, bugüne kadar resmi maçlarda 5 kez rakip oldu. Buruk, Galatasaray'ı çalıştırırken, Tekke ise İstanbulspor ve Alanyaspor'un başındaydı. Oynanan 5 karşılaşmayı da Okan Buruk'un ekibi kazandı.

ATİLLA KARAOĞLAN DÜDÜK ÇALACAK

Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanan mücadeleyi FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Osman Gökhan Bilir yapacak. Maçın 4. hakemi ise Batuhan Kolak olacak.