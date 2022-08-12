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Spor

Trabzonspor - Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de 3-4-5. haftaların programı açıklandı. Sezonun ilk derbisi olan Trabzonspor - Galatasaray maçının tarihi de belli oldu.

12 Ağustos 2022 Cuma 22:06 - Güncelleme:
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Süper Toto Süper Lig'de 3, 4 ve 5. hafta müsabaka programı belli oldu.

Hava sıcaklıkları da dikkate alınarak maç saatleri 19.15, 21.00 ve 21.45 olarak belirlendi. Ayrıca ligin 6. haftası ilan edilirken müsabaka başlangıç saatleri 17.00 ve 20.00, ligin 7. haftasından itibaren ise 13.30, 16.00, 19.00 ve 20.00 olarak planlanacak. .

Bununla birlikte, İstanbul'un ev sahipliğinde 25-26 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi grup fikstür çekimlerinin ardından, takımlarımızın Avrupa Kupalarındaki maç takvimlerine göre yapılacak çalışma sonrası 14. haftaya kadarki program ilan edilecek.

14. hafta sonrasında Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e ara verilecek.

İşte 3-4 ve 5. haftanın programı:

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