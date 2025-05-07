Trabzonspor-Galatasaray maç biletleri satışa çıktı mı? Trabzonspor-Galatasaray maçı bilet fiyatları 2025

Trabzonspor-Galatasaray maç biletleri için araştırmalara hız kazandı. Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Papara Park'ta gerçekleşecek mücadele, 10 Mayıs 2025 saat 19.00'da başlayacak. Taraftarlar 'Trabzonspor-Galatasaray maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Bilet fiyatları ne kadar?' sorularına cevap ararken, ev sahibi takım tarafından beklenen açıklama geldi. İşte Trabzonspor-Galatasaray maçı bilet fiyatları 2025

TRABZONSPOR-GALATASARAY MAÇ BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında oynanacak olan Trabzonspor-Galatasaray maçının biletleri satışa sunuldu.

Süper Lig'in heyecanla beklenen karşılaşmalarından biri olan bu zorlu karşılaşma, her iki takımın da taraftarları için büyük bir öneme sahip.

Şampiyonluk yolunda kritik bir mücadeleye sahne olacak olan Galatasaray-Trabzonspor maçı 10 Mayıs 2025 saat 19.00'da başlayacak.

Papara Park'ta gerçekleşecek mücadele Bein Sports ekranlarından canlı yayınlanacak.

TRABZONSPOR-GALATASARAY MAÇI BİLET FİYATLARI

Trabzonspor Kulübü, Galatasaray maçının biletlerin satışa açıldığını duyururken, tribün bazında belirlenen fiyatları da kamuoyuyla paylaştı. Taraftarlar, biletlerin satışa çıkmasıyla birlikte uygun fiyatlı seçeneklere ulaşmak için yoğun ilgi gösterdi. İşte Trabzonspor-Galatasaray maçının bilet fiyatları:

Bordo-mavili kulübün açıklamasına göre VIP Platinum-B 6 bin lira, VIP Platinum-A/C: 5 bin lira, VIP Gold 4 bin lira, VIP Silver 3 bin lira, Batı Tribün 600 lira, Doğu Tribün 500 lira, Mattia Ahmet Minguzzi Tribünü 300 lira, Güney-Kuzey Kale Arkası 250 lira, misafir tribün biletleri ise 250 liradan satışa sunuldu.

VIP Platinum - B: 6.000 TL

VIP Platinum - A/C: 5.000 TL

VIP Gold: 4.000 TL

VIP Silver: 3.000 TL

Batı Tribün: 600 TL

Doğu Tribün: 500 TL

Mattia Ahmet Minguzzi Tribünü: 300 TL

Güney-Kuzey Kale Arkası: 250 TL

Misafir Tribün: 250 TL