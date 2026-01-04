İSTANBUL 18°C / 12°C
Spor

Trabzonspor, Galatasaray maçı kamp kadrosunu duyurdu

Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Galatasaray ile karşılaşacak Trabzonspor kamp kadrosunu duyurdu.

HABER MERKEZİ4 Ocak 2026 Pazar 16:37 - Güncelleme:
Trabzonspor, Galatasaray maçı kamp kadrosunu duyurdu
Trabzonspor, 5 Ocak Pazartesi günü Gaziantep'te oynanacak Turkcell Süper Kupa yarı finali öncesi Galatasaray maçı için kamp kadrosunu açıkladı.

Bordo-mavililerde final karşılaşması öncesi çok sayıda önemli eksik bulunuyor. Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Rayyan Baniya, Stefan Savic, Mustafa Eskihellaç, Okay Yokuşlu ve Edin Visca kadroda yer almadı.

Ayrıca Christ Inao Oulai ve Paul Onuachu milli takımda bulundukları için kamp kadrosuna dahil edilmezken, takımdan ayrılması gündemde olan Arif Boşluk da Galatasaray maçı öncesi kadroda yer almayan isimler arasında bulunuyor.

AYLAR SONRA KADRODA

Öte yandan bordo mavililerin Nijeryalı yıldızı Anthony Nwakaeme 146 gün sonra kadroya dahil edildi.

