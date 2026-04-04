Trabzonspor, Galatasaray'ı 9 maç sonra mağlup etti

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında evinde Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti ve 9 maç sonra Galatasaray karşısında galibiyet sevinci yaşadı.
Galatasaray'ın Trabzonspor karşısındaki 9 maçlık yenilmezlik serini sona erdi.
Sarı-kırmızılı takım, rakibiyle bundan önce oynadığı 9 resmi müsabakadan 7 galibiyet ve 2 beraberlikle ayrılmıştı.
OKAN BURUK, FATİH TEKKE KARŞISINDA İLK KEZ MAĞLUP
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bordo-mavililerin çalıştırıcısı Fatih Tekke'ye karşı teknik adamlık kariyerinde ilk kez kaybetti.
Bu müsabakaya kadar Tekke'nin çalıştırdığı İstanbulspor, Alanyaspor ve Trabzonspor takımlarına karşı 9 maçta 8 galibiyet ve 1 beraberlik yaşayan Buruk, 48 yaşındaki meslektaşına ilk kez yenildi.
Galatasaray, Buruk yönetiminde ilk kez Trabzonspor'a mağlup olurken, Fatih Tekke de teknik direktör olarak ligde ilk kez sarı-kırmızılı takım karşısında galibiyet gördü.