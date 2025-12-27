İSTANBUL 6°C / 5°C
27 Aralık 2025 Cumartesi
  • Trabzonspor, Galatasaray'ı deplasmanda mağlup etti
Spor

Trabzonspor, Galatasaray'ı deplasmanda mağlup etti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Galatasaray MCT Technic'i 101-89 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı.

27 Aralık 2025 Cumartesi 22:50
Trabzonspor, Galatasaray'ı deplasmanda mağlup etti
ABONE OL

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Galatasaray MCT Technic'i 101-89 yendi.

Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Kerem Baki, Tolga Akkuşoğlu, Nazlı Çisil Güngör

Galatasaray MCT Technic: Robinson 4, McCollum 10, Palmer 36, White 5, Muhsin Yaşar 4, Can Korkmaz 18, Meeks 3, Rıdvan Öncel 5, Gillespie 4, Omoruyi

Trabzonspor: Reed 31, Berk Demir 8, Yeboah 14, Hamm 12, Taylor 22, Cem Ulusoy 5, Dorukhan Engindeniz 3, Delgado 6, Tinkle, Ege Arar

1. Periyot: 23-27

Devre: 48-46

3. Periyot: 63-73

