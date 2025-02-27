Trabzonspor galibiyet rüzgarını arkasına aldı

Bordo-mavililer, ligde sırasıyla Sipay Bodrum FK'yı 1-0, Onvo Antalyaspor'u 5-0, Net Global Sivasspor'u 4-0, İkas Eyüpspor'u 1-0, Gaziantep FK'yı 3-2'lik sonuçla mağlup ederek 15 puan elde etti.

Karadeniz ekibi, bu süreçte Ziraat Türkiye Kupası'nda Corendon Alanyaspor'u 3-0, Çaykur Rizespor'u da 5-2 yenerken grubu da lider bitirdi ve çeyrek finale yükseldi.

Trabzonspor, son 7 maçta 22 gol attı, kalesinde 4 gol gördü.

LİGDE 32 PUANIN 27'Sİ İÇ SAHADA

Trabzonspor, ligde 25 haftalık bölümde kendi evindeki 12 karşılaşmada 8 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı.

Ligde 32 puanla 8. sıradaki Karadeniz ekibi, iç sahada 27 puan toplayarak 2,25 puan ortalaması tutturdu.

TRABZON'DA DAHA GOLCÜ

Trabzonspor, ligin 25. haftası sonunda 39 golün 30'unu iç sahada kaydetti.

Karadeniz ekibi, iç sahada 12 maçta 2,5 gol ortalamasıyla oynarken deplasmanda 11 müsabakada 9 golle 0,81 gol ortalamasında kaldı.

SAHASINDAKİ MAÇLAR

Trabzonspor, Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa Kupaları'nda bu sezon sahasındaki 17 resmi maçta 11 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı.

Bordo-mavili takım, ligde sahasındaki 12 lig maçında TÜMOSAN Konyaspor'u 3-2, RAMS Başakşehir, Sipay Bodrum FK ve ikas Eyüpspor'u 1-0, Adana Demirspor ve Onvo Antalyaspor'u 5-0, Net Global Sivasspor'u 4-0, Gaziantep FK'yı 3-2 mağlup etti, Beşiktaş ile 1-1, Bellona Kayserispor ve Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı.

Karadeniz ekibi, sahasındaki tek yenilgiyi 90+12. dakikada yediği golle Fenerbahçe karşısında 3-2'lik sonuçla aldı.

Bordo-mavililer, Avrupa'da ise evinde UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Slovakya'nın Ruzomberok takımını 1-0 mağlup ederken 3. eleme turunda Avusturya'nın Rapid Wien ekibine 1-0 yenildi.

UEFA Konferans Ligi'nde İsviçre'nin St. Gallen takımı ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Corendon Alanyaspor'u 3-0, Çaykur Rizespor'u 5-2 yendi.