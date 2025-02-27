İSTANBUL 13°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Şubat 2025 Perşembe / 29 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,4434
  • EURO
    38,2936
  • ALTIN
    3377.17
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Trabzonspor galibiyet rüzgarını arkasına aldı
Spor

Trabzonspor galibiyet rüzgarını arkasına aldı

Ziraat Türkiye Kupası'nda Çaykur Rizespor'u 5-2 yenen Trabzonspor, Süper Lig ve kupadaki son 7 maçında sahadan galibiyetle ayrıldı.

AA27 Şubat 2025 Perşembe 11:51 - Güncelleme:
Trabzonspor galibiyet rüzgarını arkasına aldı
ABONE OL

Bordo-mavililer, ligde sırasıyla Sipay Bodrum FK'yı 1-0, Onvo Antalyaspor'u 5-0, Net Global Sivasspor'u 4-0, İkas Eyüpspor'u 1-0, Gaziantep FK'yı 3-2'lik sonuçla mağlup ederek 15 puan elde etti.

Karadeniz ekibi, bu süreçte Ziraat Türkiye Kupası'nda Corendon Alanyaspor'u 3-0, Çaykur Rizespor'u da 5-2 yenerken grubu da lider bitirdi ve çeyrek finale yükseldi.

Trabzonspor, son 7 maçta 22 gol attı, kalesinde 4 gol gördü.

LİGDE 32 PUANIN 27'Sİ İÇ SAHADA

Trabzonspor, ligde 25 haftalık bölümde kendi evindeki 12 karşılaşmada 8 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı.

Ligde 32 puanla 8. sıradaki Karadeniz ekibi, iç sahada 27 puan toplayarak 2,25 puan ortalaması tutturdu.

TRABZON'DA DAHA GOLCÜ

Trabzonspor, ligin 25. haftası sonunda 39 golün 30'unu iç sahada kaydetti.

Karadeniz ekibi, iç sahada 12 maçta 2,5 gol ortalamasıyla oynarken deplasmanda 11 müsabakada 9 golle 0,81 gol ortalamasında kaldı.

SAHASINDAKİ MAÇLAR

Trabzonspor, Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa Kupaları'nda bu sezon sahasındaki 17 resmi maçta 11 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı.

Bordo-mavili takım, ligde sahasındaki 12 lig maçında TÜMOSAN Konyaspor'u 3-2, RAMS Başakşehir, Sipay Bodrum FK ve ikas Eyüpspor'u 1-0, Adana Demirspor ve Onvo Antalyaspor'u 5-0, Net Global Sivasspor'u 4-0, Gaziantep FK'yı 3-2 mağlup etti, Beşiktaş ile 1-1, Bellona Kayserispor ve Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı.

Karadeniz ekibi, sahasındaki tek yenilgiyi 90+12. dakikada yediği golle Fenerbahçe karşısında 3-2'lik sonuçla aldı.

Bordo-mavililer, Avrupa'da ise evinde UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Slovakya'nın Ruzomberok takımını 1-0 mağlup ederken 3. eleme turunda Avusturya'nın Rapid Wien ekibine 1-0 yenildi.

UEFA Konferans Ligi'nde İsviçre'nin St. Gallen takımı ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Corendon Alanyaspor'u 3-0, Çaykur Rizespor'u 5-2 yendi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.