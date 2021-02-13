13 Şubat 2021 Cumartesi 15:58 - Güncelleme: 13 Şubat 2021 Cumartesi 16:49

Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadı'nda saat 16.00'da başlayan Trabzonspor - Gaziantep FK maçını Zorbay Küçük yönetiyor. Küçük'ün yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Hakan Yemişken yapıyor. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Yiğit Arslan. Müsabakanın VAR koltuğunda Abdülkadir Bitigen otururken, AVAR'da ise Oğuzhan Uğurlu bulunuyor. Bein Sports'tan canlı izlenebilecek olan Trabzonspor - Gaziantep FK maçının canlı anlatımını ise Star.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Takımların ilk 11'leri şöyle:

Trabzonspor: Uğurcan, Kamil Ahmet, Edgar Ie, Hugo, Marlon, Flavio, Berat, Bakasetas, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny

Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Djilobodji, Tosca, Ertuğrul, Jefferson, Güray, Maxim, Rashid, Mirallas, Muhammet

TRABZONSPOR: 0 - GAZİANTEP FK: 0 (CANLI ANLATIM)

- Karşılaşma başladı...

6. dakikada Nwakaeme soldan çalımlarla son çizgiye kadar indi ve Gaziantep ceza sahasına girer girmez ortasını yaptı ancak top kimseye temas etmeden tehlikeli bölgeden uzaklaştı.

10. dakikada soldan Nwakaeme'nin Gaziantep ceza sahasına ortasında Djilobodji topu kafayla uzaklaştırdı.

12. dakikada Maxim'in pasıyla Trabzonspor ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Mirallas'ın şutunda Uğurcan topu kornere çeldi.

20. dakikada Muhammet Demir Trabzonspor ceza sahası dışından şutunu çekti ancak savunma topun önüne yatarak tehlikeyi önlüyor.

22. dakikada Djaniny'yi soldan rakiplerini çalımlayarak ceza sahası içine girerken, dışarıdaki Nwakaeme'ye pasını çıkardı ancak bu oyuncunun şutu farklı şekilde dışarı çıktı.

25. dakikada Bakasetas'ın ceza sahası dışından şutunda kaleci Günay zorlanmadan topu kontrol ediyor.

34. dakikada sol çaprazdan Gaziantep ceza sahasına giren Flavio, ortadaki Ekuban'a topu çevirmek istedi ancak savunmadan seken top yine Flavio'dan kaldı, bu futbolcunun kale sahası ön çizgisi üzerinden, hafif sol çaprazdan dönerek şutunda top az farkla dışarı çıktı.

36. dakikada Nwakaeme'nin Gaziantep ceza sahası sol çaprazından Djaniny'ye doğru ortasında son anda Djilobodji araya girdi ve tehlikeyi uzaklaştırdı.

38. dakikada Gaziantep savunmasının arkasına soldan sarkan Djaniny, Djilobodji'den sıyrıldı ve dar açıda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Djaniny'nin şutunda top kaleci Günay'dan dışarı çıktı.

40. dakikada Maxim ceza alanı dışından sert vurdu, Uğurcan'dan seken topu savunma uzaklaştırdı.

- İlk yarı 0-0 sona erdi.