Trabzonspor, Gaziantep'e gitti

Trabzonspor ile Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası finalinde yarın Gaziantep'te karşılaşacak. Gaziantep Stadyumu'nda oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak müsabakanın hazırlıklarını Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde yaptığı antrenmanla tamamlayan Trabzonspor, saat 16.00 sıralarında özel uçakla Gaziantep'e hareket etti.

Bordo-mavili takımın Galatasaray maçı kadrosunda şu futbolcular yer aldı:

"Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Erol Can Çolak, Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Arif Boşluk, Mustafa Eskihellaç, Pedro Malheiro, Ali Şahin Yılmaz, Hüseyin Türkmen, Serdar Saatçı, Stefan Savic, Arseniy Batagov, John Lundstram, Tim Jabol, Salih Malkoçoğlu, Okay Yokuşlu, Batista Mendy, Ozan Tufan, Muhammed Cham, Oleksandr Zubkov, Edin Vişça, Cihan Çanak, Anthony Nwakaeme, Denis Draguş, Danylo Sikan, Simon Banza, Enis Destan."