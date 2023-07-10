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Spor

Trabzonspor, gelecek sezon mesaisine devam ediyor

Gelecek sezon hazırlıklarına Slovenya'da devam eden Trabzonspor çalışmalarına teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde devam etti.

10 Temmuz 2023 Pazartesi 15:21 - Güncelleme:
Trabzonspor, gelecek sezon mesaisine devam ediyor
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Trabzonspor, yeni sezon öncesi yurt dışı kamp çalışmaları kapsamında Slovenya'da hazırlıklarını sürdürüyor.

Teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde Slovenya Futbol Federasyonuna ait sahada gerçekleştirilen antrenmanda, izinleri biten Larsen, Siopis, Kourbelis, Bakasetas, Bardhi ve Trezeguet de yer aldı.

34 kişilik kamp kadrosu bulunan Karadeniz ekibinde antrenmana sakatlığı bulunan Fernandez ile vize sorunu bulunan Hakan Yeşil, katılmadı.

MİLLİ OYUNCULAR ÇALIŞTI

Trabzonspor'un sabah çalışması 30 derece sıcaklıkta yapıldı. Teknik direktör Bjelica, takımın ısınmaya yönelik hareketlerini ağaçların gölgesinde yaptırdı.

Antrenmanın ikinci bölümünde ise sadece milli oyuncular çalıştı. Dün ve bugün kampa katılan milli oyuncular, kanatlardan gönderilen ortalara gol vuruşu yaptı. Oyuncular, sıcak havada zaman zaman su içerek serinlemeye çalıştı.

Trabzonspor, bu akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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