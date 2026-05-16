Trabzonspor, Gençlerbirliği maçına hazır

Spor

Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında evinde Gençlerbirliği'ni ağırlayacak olan Trabzonspor, maçın hazırlıklarını tamamladı.

AA16 Mayıs 2026 Cumartesi 20:00 - Güncelleme:
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında yarın sahasında oynayacağı Natura Dünyası Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını tamamladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde oyuncular ısınma çalışması gerçekleştirdi. Bordo-mavililer, antrenmanı taktik çalışmayla tamamladı.

Antrenmanda, sakatlıktan dönen Edin Visca, Taha Emre İnce ve Boran Başkan yer alırken, tedavileri süren Savic, Batagov ve Okay Yokuşlu çalışmaya katılmadı.

Papara Park'ta yarın saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

