Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Göztepe ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek.

Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

TRABZONSPOR İKİNCİ SIRAYA ÇIKABİLİR

Ligde 31 puanla 3. sırada yer alan Trabzonspor, zorlu rakibi karşısında kazanarak zirve yarışında yara almak istemiyor.

Son 2 haftada deplasmanda RAMS Başakşehir'i 4-3, sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u da 3-1'lik sonuçla mağlup eden Karadeniz ekibi, galibiyet serisini de 3 maça taşımanın mücadelesini verecek. Bordo-mavililer kazanması halinde ikinci sıraya yükselecek.

GÖZTEPE GALİBİYET İSTİYOR

Beyoğlu Yeni Çarşı Spor yenilgisiyle adeta çılgına dönen teknik direktör Stanimir Stoilov'un Trabzonspor maçı öncesi oyuncularına sert uyarılarda bulunduğu ifade edildi. Taraftara kendilerini affettirmeleri gerektiğini oyuncularına ifade eden Stoilov'un gerekli mücadeleyi göstermeyen isimlerle artık çalışmayacağı da vurgulandı.

Ligde 26 puanla 4'üncü sırada yer alan Göztepe, kazandığı takdirde 31 puana sahip 3'üncü Trabzonspor'la arasındaki farkı 2'ye indirecek.

TRABZONSPOR'DA 4 İSİM YOK

Trabzonspor'da kart cezalısı Oulai, sakatlığı nedeniyle TFF'ye bildirilen listede yer almayan Nwakaeme, ameliyat olan Visca ve Baniya ile sakatlığı devam eden Savic, kadroda yer almadı.

Sakatlıkları düzelerek dün takımla antrenmanlara çıkmaya başlayan Folcarelli ve Augusto ise Göztepe maçının kadrosuna dahil edildi.

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Onana, Pina, Okay, Batagov, Mustafa, Folcarelli, Bouchouari, Zubkov, Muçi, Olaigbe, Onuachu

Göztepe: Lis, Taha, Heliton, Bokele, Arda, Okan, Dennis, Miroshi, Cherni, Efkan, Janderson