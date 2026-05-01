Spor

Trabzonspor, Göztepe maçına hazır

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Göztepe'yi konuk edecek olan Trabzonspor, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

AA1 Mayıs 2026 Cuma 18:14
Trabzonspor, Göztepe maçına hazır
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında yarın sahasında karşılaşacağı Göztepe maçının hazırlıklarını tamamladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde oyuncular ısınma çalışması gerçekleştirdi. Bordo-mavililer, antrenmanı taktiksel çalışmayla tamamladı.

Antrenmana, sakatlıkları bulunan Savic, Batagov, Taha Emre İnce, Okay Yokuşlu, Boran Başkan ve Visca yer almadı.

Papara Park'ta yarın saat 20.00'de oynanacak karşılaşmayı hakem Ozan Ergün yönetecek.

