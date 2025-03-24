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Spor

Trabzonspor-Göztepe maçının biletleri satışta

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak olan Trabzonspor maçının biletleri satışa çıktı.

AA24 Mart 2025 Pazartesi 12:11 - Güncelleme:
Trabzonspor-Göztepe maçının biletleri satışta
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Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor ile Göztepe arasında 29 Mart Cumartesi günü oynanacak karşılaşmanın biletleri satışa çıktı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre biletler, VIP Platinum B için 3 bin 500 lira, VIP Platinum A/C için 3 bin lira, VIP Gold için 2 bin lira, VIP Silver için bin 500 lira, batı tribün için 250, doğu tribün için 200 lira, fırtına tribün için 150 lira, güney ve kuzey kale arkası için 100 lira, misafir tribün için ise 130 liradan satışa sunuldu.

Papara Park'ta oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.

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