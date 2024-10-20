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Spor

Trabzonspor, Göztepe mesaisine başladı

Dünkü maçta ligdeki 2. galibiyetini alan Trabzonspor, Süper Lig'in 10. haftasında karşılaşacağı Göztepe maçı için hazırlıklara başladı.

AA20 Ekim 2024 Pazar 15:25 - Güncelleme:
Trabzonspor, Göztepe mesaisine başladı
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 26 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, dün oynanan RAMS Başakşehir müsabakasında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması gerçekleştirdi. Diğer futbolcular ise ısınmanın ardından anaerobik oyun çalışması yaptı.

Bordo-mavililer, bir günlük iznin ardından Göztepe maçının hazırlıklarına devam edecek.

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