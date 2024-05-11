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Spor

Trabzonspor güncel borcunu açıkladı!

Trabzonspor, Divan Genel Kurulu toplantısında güncel borcunun milyar 610 milyon TL olduğunu açıkladı.

11 Mayıs 2024 Cumartesi 12:09 - Güncelleme:
Trabzonspor güncel borcunu açıkladı!
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Trabzonspor Divan Genel Kurulu, Kadir Özcan Gençlik Geliştirme Merkezi Nizamettin Algan Salonunda yapıldı.

56.'sı gerçekleştirilen Olağan Genel Kurulda, Denetim Kurulu Raporu okundu.

GÜNCEL BORÇ AÇIKLANDI

Okunan raporda Trabzonspor'un güncel borcu açıklandı. Kısa vadeli borcun 3 milyar 344 milyon TL, uzun vadeli borcun 1 milyar 610 milyon TL, bürüt borç toplamı 4 milyar 955 milyon TL olduğu açıklandı.

Kısa vadeli mevcutlar borçların düşüldüğünde ise net borcun 4 milyar 486 milyon TL olduğu açıklandı.

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