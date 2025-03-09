Hatayspor'un iki isabetli şutu da golle sonuçlandı.

Zubkov, Trabzonspor formasıyla ilk golünü attı.

Lundstram'ın 87. dakikadaki şutu direkte patladı.

Karşılaşmaya etkili başlamak isteyen Trabzonspor, topa sahip olsa da rakip kalede bir türlü etkili olamadı. Hatayspor, kazandığı topları daha iyi değerlendiren taraftı. Bordo-Mavililer gol ararken 22. dakikada Görkem'in golü geldi. Geriye düşen Fırtına, baskısını artırmak istese de tam olarak bunu başaramadı. Girilen pozisyonlar etkisizdi. 42'de Zubkov'un golüyle devre eşitlikle tamamlandı. İkinci devrede yine top daha çok Trabzonsporlu futbolcularda kaldı. Fakat Bordo-Mavililer üretken değildi. 65. dakikada ikinci isabetli şutunu Massanga ile bulan konuk ekip, tekrar öne geçti. Fırtına, 75. dakikaya kadar sadece 4 isabetli şut buldu. Güneş'in oyuncu değişiklikleri ile rakip kaleye daha fazla giden Trabzonspor, skoru değiştirmeyi başaramadı. Üst üste ikinci yenilgisini alan Bordo-Mavililer, ligde 7 maç sonra kendi sahasında kaybetti.