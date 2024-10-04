Trabzonspor, Hatayspor maçı kamp kadrosunu duyurdu

Atakaş Hatayspor ile Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Mersin Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer, zorlu deplasmanın kamp kadrosunu açıkladı.
TRABZONSPOR'UN KAMP KADROSU
Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Hatayspor'a konuk olacak. 5 Ekim Cumartesi günü oynanacak karşılaşmada bordo-mavililerin kamp kadrosu belli oldu.
Bordo-mavililerin kamp kadrosu şöyle:
�� Atakaş Hatayspor maçı kamp kadromuz pic.twitter.com/s6MeqZpLAJ— Trabzonspor (@Trabzonspor) October 4, 2024