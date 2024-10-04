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Spor

Trabzonspor, Hatayspor maçı kamp kadrosunu duyurdu

Trabzonspor, Süper Lig'in. 8. haftasında karşılaşacağı Hatayspor maçının kamp kadrosunu duyurdu.

4 Ekim 2024 Cuma 16:09 - Güncelleme:
Trabzonspor, Hatayspor maçı kamp kadrosunu duyurdu
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Atakaş Hatayspor ile Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Mersin Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer, zorlu deplasmanın kamp kadrosunu açıkladı.

TRABZONSPOR'UN KAMP KADROSU

Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Hatayspor'a konuk olacak. 5 Ekim Cumartesi günü oynanacak karşılaşmada bordo-mavililerin kamp kadrosu belli oldu.

Bordo-mavililerin kamp kadrosu şöyle:

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